В поезда возвращается охрана - Криклий

Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов.
Так, на первом этапе проекта, около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - отметил министр.
Первый этап проекта включает следующие поезда:
- № 10/9 Мариуполь - Киев
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 38/37 Киев - Запорожье
- № 49/50 Киев - Трускавец
- № 63/64 Харьков - Киев
- № 79/80 Днепр - Киев
- № 92/91 Львов - Киев
- № 102/101 Киев - Херсон
- № 106/105 Одесса - Киев
- № 136/135 Киев - Покровск
Как сообщается, перечень поездов и количество работников будут увеличены.
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"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт ", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.
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