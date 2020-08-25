В поезда возвращается охрана - Криклий

Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов. Фото: Reuters

Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов.

Так, на первом этапе проекта, около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - отметил министр.

Первый этап проекта включает следующие поезда:

- № 10/9 Мариуполь - Киев

- № 29/30 Киев - Ужгород

- № 38/37 Киев - Запорожье

- № 49/50 Киев - Трускавец

- № 63/64 Харьков - Киев

- № 79/80 Днепр - Киев

- № 92/91 Львов - Киев

- № 102/101 Киев - Херсон

- № 106/105 Одесса - Киев

- № 136/135 Киев - Покровск

Как сообщается, перечень поездов и количество работников будут увеличены.

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"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и проходить инструктаж перед каждым рейсом. Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.