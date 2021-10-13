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среда, 13 октября 2021 12:56

В поезд будут впускать только с Covid-сертификатом

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В поезд будут впускать только с Covid-сертификатом
Ограничения на железной дороге начнутся 21 октября. Фото: uz.gov.ua

Для путешествия поездом между областями пассажирам потребуется или сертификат о вакцинации, или ПЦР, или экспресс-тест, сделанный за 72 ч.

Эти правила касаются пассажиров с билетами на 21 октября и далее. Проводники будут проверять билет, паспорт и соответствующий Covid-документ. Сертификат можно будет показать в "Дії", рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

В поездах "Интерсити" проверка также будет при посадке.

Если пассажир садится в желтой зоне, достаточно будет одной дозы вакцины. Пассажиры из красной зоны должны пройти полную вакцинацию.

На детей ограничения не распространяются. В пригородных поездах проверок не будет.

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Укрзализныця просит приобщиться правоохранителей к проверке сертификатов. Обратилась к крупнейшим лабораториям, чтобы на вокзалах развернуть пункты для экспресс-тестирования по умеренным ценам.

Кабинет министров утвердил новые ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасности. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. За перевозку пассажиров без Covid-сертификатов перевозчиков будут штрафовать на 17 тыс. грн.

При каких условиях будут разрешены межрегиональные перевозки пассажиров с 21 октября - узнавайте по ссылке.

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Дата
13
октября

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