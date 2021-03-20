В первом украинском мобильном госпитале для Covid-больных не осталось ни одного пациента

В мобильном госпитале не осталось пациентов. Фото: Украинская правда

В первом в Украине мобильном госпитале для больных Covid-19 пациентов, размещенном в Ивано-Франковской области, не осталось ни одного пациента.

"Последних пять человек, которые в этом госпитале находились, перевезли в стационарную больницу. Это свидетельствует о том, что места освобождаются",— министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что в Ивано-Франковской области "уменьшается количество госпитализаций".

"После введения "красного" уровня, больше недели фиксируем положительную динамику, — отметил он. — Это говорит о том, что карантинные мероприятия, которые мы вводим работают".

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Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием.