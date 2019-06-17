В ПЦУ разъяснили ситуацию со съездом Филарета

Съезд Филарет не будет собором Киевского патриархата. Фото: vezha.org

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря прокомментировал желание почетного патриарха Филарета созвать собор Киевского Патриархата.

"Это собрание, которое ни в коем случае не может быть Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата по нескольким причинам. Во-первых, согласно решению истинного Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 было принято решение, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата как религиозное объединение, прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины. Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства мирян, были все те, которые потом приняли участие следующего часа в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели, что решение было принято открыто с согласия всех. Один только проголосовал против", - заявил он в интервью "5 каналу".

За этим решением соответственно прекращают свою деятельность уставные органы и прекращает свое действие устав УПЦ КП.

"Согласно даже уставу Киевского Патриархата, если его прочитать, то там указано, что Поместный собор, архиерейский собор созывается Патриархом вместе со Священным Синодом. Священного синода Киевского Патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, исключая Патриарха Филарета и Белгородского митророполита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий. И поэтому собрание, о котором мы слышим от почетного Патриарха, под именем Поместного Собора самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом приглашаемых лиц на то, что можно назвать чем угодно, но Поместным Собором Киевского Патриархата это точно не будет", - сказал Зоря.

Он объяснил, что заговорили о якобы расколе в ПЦУ из-за влияния России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Филарет разослал приглашения на собор Киевского патриархата - фото

"Начали действовать изнутри и зная болевые точки для Патриарха через некоторых людей начали просто ему подавать мысли. Надо четко понимать: Патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви. Ксожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень прискорбно об этом говорить, то что происходит в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для очень престарелых людей", - сказал он.

Информацию в СМИ о том, что Константинополь может применить санкции против патриарха Филарета Заря назвал спекуляцией.

"Я думаю, что это просто спекуляции. Патриарх Филарет является иерархом Украинской Православной Церкви, а не Константинопольского Патриархата. И поэтому все решения, касающиеся ПЦУ принимаются Украинской Церковью", - сказал он.

В Православной церкви Украины заявили, что любые мероприятия, проводимые от имени бывшей УПЦ КП, являются незаконными.