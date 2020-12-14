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вторник, 15 декабря 2020 11:01

В ПЦУ будут изменения в чествовании определенных святых и в праздновании

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В ПЦУ будут изменения в чествовании определенных святых и в праздновании
Александр Саган: ПЦУ готова меняться, отказываться от средневековых, устаревших вещей, которые не работают. Фото: reuters

Православная церковь Украины воплощает модерновые идеи, чтобы улучшить диалог с обществом.

Об этом в интервью журналу "Краина" говорит религиовед Александр Саган.

"В частности создан Институт церкви и общества, действующий при Киевской православной богословской академии. Есть амбиции сделать эту институцию самостоятельной. Она призвана преодолеть тот разрыв между церковью и обществом. Ведь Церковь и общество часто живут в параллельных мирах, пересекаясь лишь по большим праздникам. ПЦУ готова меняться, отказываться от средневековых, устаревших вещей, которые не работают. Например, уже принят новый Служебник, работают богословские комиссии по другим направлениям церковной жизни. Как по мне, необходимы и по чествованию некоторых праздников и святых. Ведь, например, даже в Киевском патриархате долгое время поминали Андрея Боголюбского, который сжег Киев и похитил наши святыни. Сейчас эти изменения вносятся. Вхождение в сферу вселенского православия позволит нам активнее включиться в богословские дискуссии, подключить молодежь к всемирным молодежным движениям", - объясняет эксперт.

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Такие изменения требуют времени и понимания, а, следовательно, детального разъяснения, отмечает он.

"Сейчас идут объединительные процессы, переходы общин. Поэтому не стоит делать резких шагов. Например, по календарной реформе. Это могло бы внести разделение в саму церковь, где до сих пор продолжаются "притирки" представителей бывшей Киевской патриархии и Украинской автокефальной церкви. Надо всем еще привыкнуть к новому Уставу. Сделать все возможное, чтобы история с амбициями экс-патриарха Филарета не повторилась (до сих пор считает себя главой ним же ликвидированной УПЦ Киевского патриархата, - "Краина"). Поэтому, думаю, реформы будут нарастать по мере усиления единства в середине церкви", - добавляет религиовед.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Краина" от 10 декабря.

15 декабря Украина отмечает вторую годовщину Объединительного Собора представителей Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и некоторых иерархов и священников Московского патриархата.

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15
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