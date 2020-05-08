В Париже отдали последний долг погибшему легионеру из Украины

В Париже простились с погибшим украинцем с Иностранного легиона. Фото: parismatch.com

В Париже 7 мая состоялась церемония прощания из двумя погибшими военными из французского Иностранного легиона, среди которых был украинец Дмитрий Мартынюк.

Церемонию транслировали в Twitter Сухопутные силы Франции.

Она состоялась на площади перед Домом инвалидов, где расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, в частности Наполеона.

Перед этим траурный кортеж проехал по центру города. Из-за карантина доступ к церемонии ограничен.

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2 мая стало известно, что в Мали 23 апреля во время проведения операции против террористических групп погиб капрал французского Иностранного легиона украинец Дмитрий Мартынюк. Президент Франции Франсуа Макрон и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли выразили соболезнования родным и близким погибшего. Дмитрий Мартынюк родился 28 августа 1991 года на Хмельнитчине. В составе Иностранного легиона служил с сентября 2015 года.