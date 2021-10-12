В оранжевой зоне карантина находятся 15 областей

15 регионов Украины достигли оранжевого уровня эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

В оранжевую зону входят: Одесская, Житомирская, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Луганская, Черкасская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области, говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 12 октября уровень заболеваемости в стране составляет 420 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75. В Киеве он составляет 255 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Автор: moz.gov.ua Желтой зоне соответствуют Киев и девять областей

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Черновицкой (833), Луганской (833), Харьковской (607) и Сумской (548) областях. Столица и остальные области Украины сейчас находятся в желтой зоне.

Превышенный уровень госпитализаций наблюдают в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

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За последние сутки в Украине выявили 11 996 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1262, медработников – 227. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.