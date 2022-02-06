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воскресенье, 06 февраля 2022 17:38

В окно Верховной Рады бросили молоток, полиция открыла дело

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В окно Верховной Рады бросили молоток, полиция открыла дело
Мужчина пытался скрыться, но его задержали правоохранители. Фото: Национальная полиция

В Киеве полицейские задержали мужчину, повредившего окно здания Верховной Рады.

Злоумышленником оказался 27-летний львовянин. Об этом сообщает Нацполиция.

"Сегодня во время несения службы на прилегающей к Верховной Раде Украины территории полицейские задержали мужчину, который повредил окно админздания. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

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Мужчина заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток и бросил его в окно. После этого львовянин пытался скрыться, но правоохранители его остановили.

Ведомости по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве. С задержанным общаются следователи.

25 января внефракционный народный депутат Артем Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете.

Нардеп пришел в кабинет в сопровождении полиции. Произошли столкновения, Дмитрук бегал по столам, разбрасывал бумаги.

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