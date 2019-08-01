В Офисе президента прокомментировали информацию об увольнении Богдана

В ОП информацию об увольнении Богдана назвали фейком. Фото: ТСН

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка прокомментировал информацию об увольнении Андрея Богдана.

Рябошапка отметил, что слухи об увольнении Богдана - это фейк. Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале "Украина 24/7".

Украинские СМИ получили информацию о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. В ОП сначала не подтвердили сообщение, но и не опровергли. Богдан тоже не комментировал свое увольнение.

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Фото заявления, которое якобы написал руководитель ОП обнародовали в сети, на нем нет даты и подписи.