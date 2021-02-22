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понедельник, 22 февраля 2021 10:03

В одной из областей усилили карантин: ограничения красной зоны

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В одной из областей усилили карантин: ограничения красной зоны
Жесткие ограничения будут действовать минимум неделю. Фото: pixabay.com

С 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели красную зону карантина.

Жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, сообщил городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

С 22 по 28 февраля будут действовать следующие ограничения:

- заведениям общественного питания можно работать только на вынос;

- прекращают работу развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры и спортивные залы;

- запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;

- школьники 5-11 классов продолжат обучение дистанционно.

Общественный транспорт продолжит работать, промышленные рынки и небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований. Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов.

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Кабмин вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля. Решение приняли на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 показателей будут превышать норму и будет угроза коллапса медицинской системы.

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