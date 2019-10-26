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суббота, 26 октября 2019 13:12

В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов

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В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
В Одесской области сгорел сканер грузов стоимостью миллионы долларов. Фото: скриншот

В Одесской области неизвестный поджег автомобиль заместителя начальника таможенного поста "Черноморский" и фургон с рентгеновским сканером для досмотра грузов.

"В пятницу, 25 октября произошло ЧП на Одесской таможне в порту Черноморск. Согласно записи камеры наблюдения, изъятой правоохранителями, в 15.57 неизвестный мужчина забежал на открытую парковку в здание таможенного поста "Черноморский" в городе Черноморск на улице Промышленная, 7 , облил горючим и мгновенно поджег автомобиль "Субару Трибека", принадлежащий начальнику отдела таможенного оформления №1 - заместителю начальника поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Машина загорелась. Судя по видео поджога, преступник действовал в одиночку, вся операция заняла буквально секунды ", - сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Огонь от машины перекинулся на фургон, в котором был рентгеновский сканер для досмотра грузов стоимостью миллионы долларов.

"Но это оказалась не вся драма. Машина Харченко пылала, и постепенно пламя перекинулось на соседний автофургон. А это оказался автофургон, в котором был Rapiscan - единственный работающий рентгеновский сканер проверки грузов Одесской таможни! Ужасная случайность, просто в стиле рассказов Бабеля. пожарные приехали быстро, но сканер все равно сгорел! Стоимость мобильного сканера - миллионы долларов. В Украине такие системы пока большая редкость", - отметил Бутусов.

Поджог может быть связан со служебной деятельностью Харченко.

"По данным источников, близких к расследованию, Харченко предполагает, что причина поджога может заключаться в служебной деятельности. Так, в пятницу Харченко принял достаточно резонансное решение - направил новому и.о. председателя Одесской таможни Резнику письмо с предложением рассмотреть аннулирование разрешения на работу таможенного склада компании "ЛСЛ Одесса". Эту компанию связывают с Орестом Фирманюком, который по данным в интернете долгие годы при различных властях был одним из главных "решал" на границе. Таможенный склад - это один из ключевых объектов инфраструктуры таможни, с контроля которого строят схемы своей работы все большие теневые дельцы", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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В то же время СБУ сейчас рассматривает две версии поджога.

"Или поджог был местью за решение Харченко, или под видом мести решили уничтожить уникальный дорогой сканер. Возможно, чтобы скрыть его реальное состояние.

Обе версии демонстрируют:

- На границе полный хаос и беззаконие, криминальные методы включаются там, где все правила исчезли, и шантаж и давление на чиновников вполне допустимыми. А значит - такой инцидент не будет последним.

- Из-за смены власти на таможне, перестановки кадров, из-за смены кадров в главке "К" СБУ, который также открыл серию уголовных дел о контрабанде и проводит обыски, в Одессе мафия не понимает как и с кем договариваться. С одной стороны хорошо, что не знают с кем договариваться, а с другой стороны, если так нагло действуют, значит уверены в своей полной безнаказанности, в беспомощности правоохранительных органов, в том, что сейчас можно творить что угодно", - подчеркнул Бутусов.

В Украине сократили сеть таможен с 26 до 16. Соответствующее решение принял Кабмин.

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