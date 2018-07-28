В Одесской области автомобиль врезался в стену магазина, есть погибший

В Одесской области произошло смертельная ДТП. Фото: Нацполиция

В Одесской области в городе Татарбунары автомобиль врезался в стену магазина, погиб 23-летний пассажир.

Водитель скрылся с места ДТП, об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Еще двое пассажиров сейчас находятся в больнице.

"Ночью водитель автомобиля "AUDI", двигаясь по ул. Князева, не справился с управлением и совершил столкновение со зданием магазина. После чего оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Пострадали трое пассажиров. Их доставили в больницу , где 23-летний мужчина от полученных травм скончался. Две девушки 21 и 22 лет находятся в лечебном учреждении ", - рассказали в полиции.

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Правоохранители уже установили вероятную личность водителя, сейчас принимаются меры по его задержанию.

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