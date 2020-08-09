В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi

В Одессе на пляже "Дельфин" в очередной раз пытаются поднять затонувший танкер Delfі.

Об этом сообщает "Одесса INFO" в Telegram.

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"Очередная попытка поднятия Delfi", - говорится в сообщении.

15 июля за сильного ветра произошел очередной утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.

25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".

Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажа оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.

Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.