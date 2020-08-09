В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi

В Одессе на пляже "Дельфин" в очередной раз пытаются поднять затонувший танкер Delfі.
Об этом сообщает "Одесса INFO" в Telegram.
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"Очередная попытка поднятия Delfi", - говорится в сообщении.
15 июля за сильного ветра произошел очередной утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажа оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
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