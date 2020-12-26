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суббота, 26 декабря 2020 16:52

В Одессе снесли хату Саакашвили
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Снесли дом для регистрации браков в Одессе
Фото: "Думская"
Снесли дом для регистрации браков в Одессе
Снесли дом для регистрации браков в Одессе

В Одессе снесли хату для быстрой регистрации брака.

Михеил Саакашвили установил ее, когда был председателем ОГА в 2016 году, передает "Думская".

Здание разобрали ночью. Неизвестно, куда его увезли. Теперь на месте дома пустая клумба

4 года здание не было зарегистрировано и не стояло на балансе. Последние 2 года дом не использовали. Она начала разрушаться.

"Это было первое в Украине место, где по примеру Батуми и Лас-Вегаса, опыт которых мы копировали, можно было за 24 часа в сутки можно оформить брак без лишних проволочек. Хатка была безумно популярна и стала любимым местом не только одесситов, но и гостей города. Только очень злобные и тупые бандерлоги могли вооружиться на это место только потому, что оно было связано с моим именем", - написал Саакашвили в Facebook.

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В январе 2020 года дом планировали куда-то перенести.

Всех людей из дома в Одессе, который частично обрушился, отселят ради их безопасности. Существует угроза полного разрушения здания. Об этом сказал мэр города Геннадий Труханов.

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Дата
26
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