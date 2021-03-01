В Одессе обрушился памятник архитектуры

Фото: dumskaya.net

В ночь на 1 марта в Одессе обвалилась часть дома Сретенской церкви.

Это произошло около 3:00, пострадавших нет. Обвал произошел в части, где в субботу образовалась трещина, сообщает "Думская".

Тогда жителей квартир вблизи отселили. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям приехали на место инцидента.

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Из-за обвала повреждены соседнее здание - падающие камни повредили крышу и обрушилась стена, прилегающая к флигелю.

Дом Сретенской церкви построили еще 1876 года. Он находится на Нежинской ул.