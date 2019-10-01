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вторник, 01 октября 2019 13:27

В Одессе не смогли приземлиться три самолета

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1 октября в Одессе сильный северо-западный ветер не дал возможности трем пассажирским самолетам совершить посадку в аэропорту.

"Сначала Boeing737 латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом с Риги, развернулся и полетел в Борисполь. Рейс Стамбул – Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines попал в похожую ЧП. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, он пошел на посадку в аэропорту Кишинева (столица Молдовы)", - сообщает "Думская".

Автор: dumskaya.net
  В Одессе не смогли приземлиться три самолета
В Одессе не смогли приземлиться три самолета
Автор: dumskaya.net
  В Одессе не смогли приземлиться три самолета
В Одессе не смогли приземлиться три самолета

Позже, самолет авиакомпании SkyUp, который летел из Шарм-эш-Шейха в Одессу, тоже не смог приземлиться и улетел в Борисполь.

Автор: dumskaya.net
  В Одессе не смогли приземлиться три самолета
В Одессе не смогли приземлиться три самолета
На пляже в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел крупный оползень. В это время у моря отдыхали люди.
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