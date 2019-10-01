1 октября в Одессе сильный северо-западный ветер не дал возможности трем пассажирским самолетам совершить посадку в аэропорту.

"Сначала Boeing737 латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом с Риги, развернулся и полетел в Борисполь. Рейс Стамбул – Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines попал в похожую ЧП. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, он пошел на посадку в аэропорту Кишинева (столица Молдовы)", - сообщает "Думская".

Автор: dumskaya.net В Одессе не смогли приземлиться три самолета

Автор: dumskaya.net В Одессе не смогли приземлиться три самолета

Позже, самолет авиакомпании SkyUp, который летел из Шарм-эш-Шейха в Одессу, тоже не смог приземлиться и улетел в Борисполь.

Автор: dumskaya.net В Одессе не смогли приземлиться три самолета

На пляже в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел крупный оползень . В это время у моря отдыхали люди.