В Одессе изъяли более 200 iPhone на 7 млн грн

Телефоны пытался незаконно ввезти в Украину 40-летний одессит. Фото: ODcustomsUA

В аэропорту Одесса у мужчины изъяли более 200 телефонов Apple на 7 млн ​​грн.

Незадекларированные гаджеты пытался ввезти из ОАЭ 40-летний одессит. Об этом сообщает Одесская таможня.

"Пассажир письменной декларации не заполнял и за консультацией к таможенникам не обращался. Вместо этого, имея 4 чемодана с партией современных девайсов, для прохождения таможенного контроля избрал упрощенную систему "зеленый коридор". То есть заявил действиями об отсутствии каких-либо товаров, перемещение которых запрещено или нуждается в декларировании и уплате таможенных платежей", - сказано в сообщении.

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Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты Apple iPhone 13 Pro Max рыночной стоимостью более 7 млн ​​грн изъяли.

Украинец пытался вывезти в Россию более 22 кг пороха. Его спрятал во флаконах для заправки принтеров.