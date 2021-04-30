В области запретили пикники в лесах

 
Ексклюзивы
1/5
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 693
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Просмотров: 477
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 774
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 711
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 324
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1143
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 783
Фото
Все фото
12
5
19
13
3
&quot;Высокие цены и отсутствие улыбок&quot; - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
"Высокие цены и отсутствие улыбок" - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
&quot;Супермамой&quot; стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
Впервые в Украине: &quot;скорую&quot; обеззаразили компонентами зубной пасты
Впервые в Украине: "скорую" обеззаразили компонентами зубной пасты
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Одесса
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Одесса
На Луганщине предотвратили теракт против военных
На Луганщине предотвратили теракт против военных
Видео
Все видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 324
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1143
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 423
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 09:53

В области запретили пикники в лесах

  Комментировать
В области запретили пикники в лесах
В Херсонской области запретили собираться в зеленых зонах. Фото: pexels.com

B лесах Херсонской области запретили проведение пикников на майские праздники.

Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций считает, что большое количество людей в зеленых зонах приведет к вспышке коронавируса, сообщают "Херсонці".

За выполнением запрета будут следить сотрудников полиции и лесхозов. Они будут составлять на нарушителей административные протоколы. Нарушителей будут штрафовать, чсказав председатель региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Вадим Чабан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19

"Мониторинг заразившихся коронавирусом в Херсоне в течение одного дня показал, что из 120 человек c положительным результатом ПЦР-теста 45 - те, кто вернулся c отдыха в Египте и Турции. Поэтому комиссия обращается к главам территориальных общин, чтобы рекомендовали землякам пока отложить соответствующие выезды из-за высокого риска заражения", - добавил Чабан.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 072 новых больных коронавирусом. Из них детей - 391, медработников - 188. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2069537 украинский. Такие данные по состоянию на утро 30 апреля сообщает Минздрав.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В области запретили пикники в лесах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 51907
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 11709
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 9963
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 5409
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 5094
Общество
На акциях против пророссийского президента Чехии развернули флаг Украины
На акциях против пророссийского президента Чехии развернули флаг Украины Просмотров: 81
Более тысячи новых больных: где больше всего случаев Covid-19
Более тысячи новых больных: где больше всего случаев Covid-19 Просмотров: 675
Чем удивит погода в последний день месяца
Чем удивит погода в последний день месяца Просмотров: 162
Медицинский гороскоп на 30 апреля: кому надо ложиться спать раньше
Медицинский гороскоп на 30 апреля: кому надо ложиться спать раньше
 Просмотров: 207
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
16
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 56071
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть