В области запретили пикники в лесах

В Херсонской области запретили собираться в зеленых зонах. Фото: pexels.com

B лесах Херсонской области запретили проведение пикников на майские праздники.

Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций считает, что большое количество людей в зеленых зонах приведет к вспышке коронавируса, сообщают "Херсонці".

За выполнением запрета будут следить сотрудников полиции и лесхозов. Они будут составлять на нарушителей административные протоколы. Нарушителей будут штрафовать, чсказав председатель региональной комиссии по ТЭБ и ЧС Вадим Чабан.

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"Мониторинг заразившихся коронавирусом в Херсоне в течение одного дня показал, что из 120 человек c положительным результатом ПЦР-теста 45 - те, кто вернулся c отдыха в Египте и Турции. Поэтому комиссия обращается к главам территориальных общин, чтобы рекомендовали землякам пока отложить соответствующие выезды из-за высокого риска заражения", - добавил Чабан.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 072 новых больных коронавирусом. Из них детей - 391, медработников - 188. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2069537 украинский. Такие данные по состоянию на утро 30 апреля сообщает Минздрав.