В новом транзитном контракте россияне спрятали обман

Михаил Гончар: протокол по транзиту играет маскировочную функцию истинных намерений российской стороны. Фото: 24 канал

Текст предварительного соглашения по транзиту выглядит как компромисс, но это только на первый взгляд. Украинская сторона имела преимущества, однако не воспользовалась ими и пошла на уступки России. Причиной этого могут быть кулуарные политические договоренности.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

Договоренности, которых достигли Газпром и Нафтогаз оптимальные?

- Украина не получит транзита даже на пять лет. Газпром разорвет контракт как только ему удастся завершить строительство "Северного потока-2". Соглашение будут выполнять разве что в течение первого года, пока обходной газопровод еще не возвели окончательно. Именно поэтому транзит в 2020 году выглядит привлекательным - 65 млрд кубов. Украинская сторона говорила о минимум 60 млрд. То есть здесь наше требование вроде удовлетворили. На следующие годы речь идет только о 40 млрд кубометров, этого слишком мало для нашей ГТС.

Также из подписанного протокола не следует никаких конкретных обязательств Газпрома. Зато Нафтогаз должен отказаться от своих судебных исков.

Какие преимущества и недостатки видите в новой транзитной сделке?

- Единственный чистый позитив - это обещание россиян выплатить Нафтогазу 3 миллиарда долларов. Ранее предлагали отдать газом, это было неприемлемо для Украины. Договорились, что заплатят живыми деньгами. Похоже, что именно на этот крючок и поймали руководство Украины - даже не Нафтогаза. Наша власть повелась на эти легкие деньги, чтобы решить свои бюджетные проблемы. Согласились подписать соглашение, которое не гарантирует выгоды для интересов Украины и может быть потенциально угрожающим. Это - российская технология развода и кидка. Приманили тремя миллиардами, а потом отказались от контракта. Похожая ситуация была в 2009 году. Тогда первый год условия для нас были привлекательными, затем российская ловушка замкнулась и мы были вынуждены играть по чужим правилам.

В протоколе контракта нет ограничиваемых требований, например, "транспортируй или плати". Это указывает на то, что россияне не планируют долго им пользоваться. С формальной точки зрения транзит будет существовать. Только существовать он будет в объемах, которые нужны будут Газпрома для прохождения зимних пиков спроса в Европе. Подписанный протокол выглядит как некий компромисс. Но только на первый взгляд. Этот документ, скорее, играет маскировочную функцию истинных намерений российской стороны.

С другой стороны сам протокол не является обязывающим документом. Мы не должны сейчас же забирать свои иски из арбитражей. Когда же будут обсуждать сам контракт, надо настаивать на красных линиях. Требовать, что контракт не может быть подписан на условиях, изложенных в протоколе.

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Должны отказаться от исков против Газпрома на общую сумму 12 млрд долларов. Нафтогаз пойдет на это?

- Украинская компания не пошла бы на это и, надеюсь, не пойдет. Но здесь видим, что спецоперация Путина удалась. Он втянул в газовые переговоры политическое руководство Украины в Париже во время "нормандской встречи". Теперь выглядит так, что украинская власть имеет какие-то непонятные обязательства перед Кремлем. И пытается продвинуть их через Нафтогаз. Он фактически оказывается под двойным давлением - с одной стороны Россия, с другой Банковая. Под протоколом первая подпись принадлежит помощнику Зеленского, который фактически не имеет никаких полномочий в газовом вопросе. Факт первой подписи под протоколом лица, что не имеет функционального отношения к предмету переговоров, лишний раз указывает на то, что существуют закулисные договоренности политического характера. Вряд ли новая украинская власть до конца осознает, что топливный вопрос для Кремля является одним из основных рычагов влияния на наше государство.

Министр энергетики Алексей Оржель говорит о пересмотре тарифов на транзит. В каком виде это может быть?

- Украинская сторона утверждает, что тариф на транзит формируется на основе европейской методологии. В то время, как россияне исходят из так называемой конкуренции маршрутов. Понятно, что у них своя калькуляция. И она всегда будет показывать, что, например, транспортировать газ по кривой с Ямала через всю Россию до черноморского побережья, затем Турецким потоком через Черное море, и второй его нитью через Болгарию, Сербию, Венгрию в направлении австрийского Баумгартена, будет дешевле, чем по прямой через Украину.

Нафтогаз может получить в судебном порядке 12 млрд, за которые судиться?

- Есть шансы. Возможно, сумма может быть меньше, но суд скорее всего снова должен стать на сторону Нафтогаза. Если же россияне снова будут отказываться выполнять постановления арбитража, можно будет задействовать механизм судебных взысканий, замораживание активов Газпрома за рубежом. Не должны идти на уступки в этом вопросе. Деньги, которые были присуждены Нафтогазу в решении от 28 февраля 2018 года, это лишь часть компенсаций за невыполненный Газпромом транзит в объеме не менее 110 млрд кубометров ежегодно. Из общей заявленной суммы претензий почти 12 млрд долларов новым искам, по крайней мере, 2 млрд были гарантированным выигрышем Нафтогаза.

Швейцарская компания-подрядчик отказалась от работы на российским газопроводом? Заморозка строительства Северного потока-2 повлияла на переговоры?

- Этот факт усилил наши переговорные позиции. Главная проблема для украинской газотранспортной системы - это Северный поток-2 и Турецкий поток. Однако парадокс заключается в том, что украинская делегация вместо того, чтобы использовать свое преимущество, пошла на уступки Газпрому.

Украинская сторона могла бы иметь еще лучшие позиции, если бы мы переждали зиму. Европа имеет достаточно газа в хранилищах, мы - тоже. Могли бы перезимовать без существенных проблем. Зато россияне сильно бы почувствовали на себе отсутствие украинской ГТС. Каждый второй кубометр газа Россия доставляет в Европу через Украину. То есть фактически они бы потеряли половину своей прибыли. Поэтому надо подождать с окончательным подписанием контракта.

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Какая дальнейшая судьба ждет Северный поток-2?

- Дальше будут попытки обжаловать американские санкции в судах. Попытки достроить газопровод собственными силами. У РФ есть лишь одно судно, которое чисто теоретически может укладывать трубы Балтийским морем. Но это всё затянет строительство на неопределенное время, что выгодно для Украины.

СМИ утверждают, что 5 украинских компаний начали закупать газ напрямую из РФ для собственного пользования. Это может быть правдой? Как следует реагировать?

- Закупать газ у россиян в обход украинской газотранспортной системы это маловероятно. Не уверен, что эта информация может быть правдой. Однако надо признать тот факт, что многие компании в Украине были бы не против это делать. Пророссийское политическое крыло в лице Бойко и Медведчука постоянно об этом говорят. Летали в Москву, делали вид, что о чем-то договариваются. Но, к счастью, пока их стремление остаются нереализованными.

Украинский Нафтогаз и российский Газпром согласовали будущий транзитный контракт газа в Европу. Договорились о сделке на 5 лет, с возможностью продлить до 10. Документ предусматривает минимальный объем транзита 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие 4 года. Газпром должен выплатить украинской стороне 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража до Нового года. Зато Нафтогаз должен отказаться от всех исков на общую сумму 12 млрд, что сейчас еще находятся на рассмотрении международных судов, об этом на брифинге 21 декабря рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.