В Новом Роздоле начался отопительный сезон

В Новом Роздоле и Новояворовске включили отопление. Фото: ТСН

В Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области в четверг, 21 ноября, включили отопление.

"Аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новороздольской ТЭЦ", - сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В госадминистрации добавили, что теплоноситель с температурой +45 градусов начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона Новояровска и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутредомовых систем жилых домов, других потребителей, а также восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

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В администрации обещают, что в течение суток в домах должно быть тепло, и добавляют, что с сегодняшнего дня Львовщина полностью вошла в отопительный сезон.

13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук находился в Новояворовске и Новом Роздоле из-за задержки отопления. Он сообщил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". В Новояворовске и Новом Роздоле изза отсутствия отопления возникла критическая ситуация.