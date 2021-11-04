В новой авиакомпании рассказали о рейсах и стоимости билета

Air Ocean Airlines будет использовать шесть самолетов Ан-148. Фото: пресс-служба ГП "Антонов"

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines скоро начнет коммерческие перевозки пассажиров.

Компания уже получила разрешения на маршруты Киев-Амман, Черновцы-Стамбул, Черновцы-Киев, Киев-Львов, Запорожье-Киев, Львов-Харьков, Львов-Днепр, сообщает avianews.com.

Первый коммерческий рейс Air Ocean Airlines запланирован на конец ноября.

В самолетах будет два класса обслуживания: эконом и премиум-эконом. Базовым аэропортом станет "Киев" (Жуляны), но самолеты могут базироваться и в регионах.

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В первую очередь авиакомпания будет летать на внутренних рейсах, а средняя цена билетов будет около 1500 гривень в одну сторону.

У Air Ocean Airlines уже есть договоренности о лизинге шести самолетов Ан-148. Два борта 2011 и 2012 годов выпуска уже прибыли в Украину и получили местную регистрацию.

Со временем во флоте могут появиться и иностранные самолеты.

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь самолетов, увеличив их общее количество с четырех до 11. Также планирует запустить 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова.