В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе

6 апреля в Николаеве прошла церемония прощания с бойцом 36-й ОБрМП им. контр-адмирала М. Белинского 25-летним Андреем Грабаром.

Младший сержант погиб во время вражеского обстрела 19 марта возле Водяного Волновахского района Донецкой области, сообщает "Общественное".

Автор: штаб ООС

"Постоянно выполнял задачи в зоне проведения Операции объединенных сил, прошел все этапы подготовки. Был лидером, примером для подчиненного личного состава, собратьев. Но артиллерийское вмешательства снаряда не оставило никаких шансов для того, чтобы спасти жизни", - рассказал один из его сослуживцев Александр Иванов.

Грабар прошел несколько ротаций на Донбасс и неоднократно награждался различными знаками отличия.

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Андрей Грабар погиб во время обстрела из 120-мм минометов позиций морпехов возле села Водяное Волновахского района Донецкой области. Грабар родом из Николаева. До войны учился на "ИТ-шника". На Донбассе с 2016 года. Был старшим на опорном пункте. Дома остались родители.