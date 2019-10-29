В НБУ прокомментировали задержание их сотрудника на взятке

Сотрудник Нацбанка, которого задержали на получении взятки, не совершал выдачу лицензий.
"Задержанный не является работником структурного подразделения, которое осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Он занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
В ведомстве отметили, что решения о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, что делает невозможным влияние одного человека на процесс принятия таких решений.
"НБУ планирует провести внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования", - отметили в пресс-службе.
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При этом Национальный банк не получил от правоохранительных органов детальной информации о причинах задержания.
В Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника Национального банка Украины. По их данным, главный специалист НБУ требовал $ 50 тыс. от директора частного предприятия, которое занимается обменом валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.
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