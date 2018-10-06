В Нацсовете рассказали, сколько российских каналов заблокировали в Украине

В Украине закрыли 81 российский телеканал. Фото: Еспресо.TV

За три года в Украине закрыли 81 российский телеканал.

До 2014-го в стране работало 84 каналы, сообщил в эфире "Прямого" член регулятора Сергей Костинский.

"Есть много обвинений, но давайте говорить фактами. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер +". В Украине работали 84 российские телеканалы ", - сказал Костинский.

Причина закрытия - нарушение различных норм украинского законодательства. В частности, нарушение закона "О телевидении и радиовещании" и закона "О рекламе".

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С августа 2014-му Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 780 российских фильмов и сериалов. Запрещенные фильмы и сериалы содержали пропаганду или популяризацию органов государства-агрессора и карательных органов СССР.