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суббота, 04 сентября 2021 04:45

В Национальной академии наук рассказали об усилении карантина в Украине

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В Национальной академии наук рассказали об усилении карантина в Украине
Карантин в Украине могут скоро ввести. Фото: РБК

В ближайшие месяцы в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом.

Власти будут вынуждены вводить жесткие ограничения для предотвращения распространения инфекции и для снижения смертности, заявил член рабочей группы НАН Игорь Иванов, сообщает 24 канал.

В августе в Украине количество новых Covid-случаев составляло 3% в день или 20% в неделю. А в первые недели сентября ожидается от трех до 3,5 тысячи инфицированных ежедневно.

Коллапс медсистеме не грозит. Уже много украинцев переболело коронавирусом, поэтому штамм Дельта распространяется медленнее, чем в других странах.

Он отметил, что число летальных исходов при третьей Covid-волне составит около 50 тысяч.

"В каждой из предыдущих волн количество летальных исходов на основе демографии составляло 50 тысяч человек. Думаю, что с третьей волной будем иметь примерно тоже самое, но с коррекцией на вакцинацию", — пояснил специалист.

В Украине следует вводить тотальный карантин, когда ситуация будет приближаться к критической.

"Не в самый последний момент, так как карантин начинает действовать через две-три недели", — сказал ученый.

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По состоянию на 3 сентября подготовку к локдауну в столице не проводят и о карантине речь не идет. Готовиться к усилению ограничений в столице необходимости нет, ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусом соответствует зеленому уровню эпидемической опасности.

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