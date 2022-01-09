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воскресенье, 09 января 2022 21:30

В начале недели в Украине ухудшится погода

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В начале недели в Украине ухудшится погода
Украину ждет ухудшение погодных условий. Фото: Укринформ

На следующей неделе в Украине серьезно поменяется погода - местами будет туман, на дорогах будет гололед, также будет снег.

В понедельник, 10 января, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью и днем будут осадки. Местами будет туман, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на северо-запад: скорость - от 7 до 12 м/с. Температура ночью 1-6 °С мороза, в Карпатском регионе 7..12 °С мороза, днем от 3 мороза до 2 °С тепла; в южной части ночью около 0 °С, днем +1..6 °С , в Крыму +7..12 °С.

Во вторник, 11 января, на большей части территории Украины существенных осадков не будет - днем мокрый снег будет идти в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Теплее всего будет днем в Крыму - там температура воздуха составит +2..4 °С.

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Сегодня христиане вспоминают святого Стефана Первомученика. Наши предки называли 9 января "Степановым днем". На Степана женщинам нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать, были убеждены предки. Верили, что сегодня нужно очень осторожно обращаться с острыми предметами, потому что можно получить тяжелую травму. Некоторые люди даже боялись резать хлеб и ломали его руками.

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