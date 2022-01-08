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Почему сегодня нельзя брать в руки ножи и какая примета намекнет на приход тепла

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Почему сегодня нельзя брать в руки ножи и какая примета намекнет на приход тепла
Если сегодня во двор забежит заяц, то ожидайте сильных морозов. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают святого Стефана Первомученика. Наши предки называли 9 января "Степановым днем".

На Степана женщинам нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать, были убеждены предки. Верили, что сегодня нужно очень осторожно обращаться с острыми предметами, потому что можно получить тяжелую травму. Некоторые люди даже боялись резать хлеб и ломали его руками.

В то же время на Стефана Первомученика люди пытались устраиваться на работу или увольняться. Верили, что подобные действия принесут им счастье в будущем. Также 9 января пастухи заключали первые соглашения с крестьянами о предстоящем выпасе домашних животных. Считалось, что это самый подходящий день в новом году для таких договоренностей.

Из примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Если сегодня на деревьях иней – год будет урожайным;

- Хорошо уродят ягоды, если 9 января пойдет сильный снег;

- Солнце и мороз – к урожайному году;

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- Вороны на снегу гнездятся – до тепла. Если сидят высоко на деревьях, ждите похолодания;

- Если над полем на Степана стоит туман, то скоро потеплеет;

- Забежал во двор заяц – придут сильные морозы.

Сегодня христиане чтят Стефана Первомученика, который первым принял смерть за веру в Иисуса Христа. Он был забит камнями за свои проповеди между между 33 и 36 годом. Умирая, Стефан молился Богу и просил его простить своих убийц.

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