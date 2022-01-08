Почему сегодня нельзя брать в руки ножи и какая примета намекнет на приход тепла

Сегодня христиане вспоминают святого Стефана Первомученика. Наши предки называли 9 января "Степановым днем".
На Степана женщинам нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать, были убеждены предки. Верили, что сегодня нужно очень осторожно обращаться с острыми предметами, потому что можно получить тяжелую травму. Некоторые люди даже боялись резать хлеб и ломали его руками.
В то же время на Стефана Первомученика люди пытались устраиваться на работу или увольняться. Верили, что подобные действия принесут им счастье в будущем. Также 9 января пастухи заключали первые соглашения с крестьянами о предстоящем выпасе домашних животных. Считалось, что это самый подходящий день в новом году для таких договоренностей.
Из примет украинцы больше всего верили в следующие:
- Если сегодня на деревьях иней – год будет урожайным;
- Хорошо уродят ягоды, если 9 января пойдет сильный снег;
- Солнце и мороз – к урожайному году;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому сегодня нельзя отказывать и какая погода укажет на приход сильных морозов
- Вороны на снегу гнездятся – до тепла. Если сидят высоко на деревьях, ждите похолодания;
- Если над полем на Степана стоит туман, то скоро потеплеет;
- Забежал во двор заяц – придут сильные морозы.
Сегодня христиане чтят Стефана Первомученика, который первым принял смерть за веру в Иисуса Христа. Он был забит камнями за свои проповеди между между 33 и 36 годом. Умирая, Стефан молился Богу и просил его простить своих убийц.
Комментарии