В Нацбанке прокомментировали события с Гонтаревой

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Фото: Радио Свобода

Правление Национального банка видит в событиях вокруг бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой угрозу для всех, кто причастен к проведению реформ в Украине.

"Мы видим в этом угрозу для всех людей, которые работают в направлении реформирования нашего государства. Поскольку они остаются незащищенными, фактически воплощая позицию государства, политику государства, обязательства государства, как это было с Валерией (Гонтарева - ред.). И за реализацию этих реформ наше государство получала транши международных доноров. Сегодня Валерия осталась одна и под давлением. Я считаю, что это не может быть толерантно", - сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в комментарии Радио Свобода.

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Она добавила, что в последнее время не испытывает давления на себя лично, однако руководство НБУ обеспокоено ситуацией вокруг бывшей коллеги.

Рожкова общалась с Валерией Гонтаревой после автомобильной аварии, и та "чувствует себя, как может чувствовать себя человек после автомобильной аварии и после известия о том, что были акты вандализма в отношении его семьи".

5 сентября бывший председатель Национального банка Украины сообщила, что в Киеве подожгли автомобиль ее невестки. За неделю до этого ексглаву НБУ в Лондоне сбил автомобиль. Гонтарева связывает ДТП и инцидент с автомобилем со своей деятельностью на посту главы Национального банка. В конце июня Гонтарева заявляла, что воспринимает как "угрозы" ей слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который в мае в интервью Bihus.info сказал, что "мы ее (Гонтареву - ред.) привезем, если надо будет ... Частным порядком ". Валерия Гонтарева была председателем НБУ с июня 2014 го по март 2018 года.