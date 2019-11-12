В НАБУ прокомментировали задержание директора департамента Офиса президента

Появился комментарий НАБУ по задержанию Светланы Кондзели. Фото: glavcom

Сотрудники НАБУ 12 ноября задержали на взятке группу людей, среди которых директор департамента Офиса президента.

Злоумышленники требовали $ 300 тыс. за содействие в назначении в руководство НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу - эксзаместительницу министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме $150 тыс. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщение о подозрении", - говорится в сообщении.

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Имена задержанных не называют, однако по данным СМИ, среди них директор департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.

По информации СМИ, НАБУ задержало на взятке директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю. Чиновница требовала взятку за назначение на должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".