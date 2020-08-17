В НАБУ объяснили, почему не допросили Вовка

17 августа в НАБУ не допросили председателя ОАСК Павла Вовка из-за того, что его адвокаты попросили перенести допрос на полчаса, а сами появились раньше.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции, передает "Укринформ".
"Насколько я знаю, на завтра Вовк снова приглашен... Я думаю, что процессуальное поведение будет осуществляться должным образом", - отметил Сытник.
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Главе ОАСК Вовку и еще 4 лицам НАБУ сообщило о подозрении в создании преступной организации и захвате власти.
11 августа ОАСК вернул прокурорам подозрения против Вовка с коллегами, заявив, что документы вручили ненадлежащим образом. После чего НАБУ объявило в розыск 7 фигурантов дела по "пленкам Вовка".
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