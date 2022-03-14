В МВД рассказали о ситуации по освобождению украинских заложников

Ни в одном украинском городе захватчики не могут найти легитимного представителя власти и склонить его на сторону РФ. Фото: facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

Результатов от переговоров по освобождению украинских заложников, захваченных российским оккупантами, пока нет.

Это один из ключевых вопросов, заявил 14 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время национального телемарафона, передает Gazeta.ua.

"Оккупанты хотят, чтобы они сделали определенные политические заявления на видео под дулом автомата. Чтобы они сказали то, что нужно россиянам. Собственно говоря, к сожалению, ситуация такая. На всех дипломатических уровнях, каких только возможно, из того, что я знаю, украинская власть поднимает этот вопрос. Освобождение заложников и освобождение представителей законной украинской власти поднимается во всех телефонных разговорах, которые ведет сейчас наше руководство, наши дипломаты со всеми и партнерами, и переговорщиками, но результатов нет", - сказал он.

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Ни в одном украинском городе при этом захватчики не могут найти легитимного представителя власти и склонить его на сторону РФ.

"Они не могут найти легитимного представителя власти. То, что в Мелитополе произошло, когда они просто нашли какую-то депутатку, регионалку бывшую, говорит о том, что они не имеют вообще каких-то даже намеков на легитимность", - добавил Денисенко.

Президент Владимир Зеленский 12 марта впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней войны. Около 1300 украинских военных погибли с начала полномасштабной агрессии РФ 24 февраля.