В МВД прокомментировали восстановление в должности экскомандира "Беркута"

Шаповалова не хотят видеть на посту в МВД. Фото: 5 канал

В министерстве внутренних дел отреагировали на решение суда о восстановлении экс-командира роты харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова.

"МВД и Национальная полиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты "Беркут" Виктора Шаповалова. Он не будет служить в рядах полиции - таким там не место", написал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в Twitter.

Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.

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Экс-беркутовец Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

По данным следствия, экс-командир 2-й роты харьковского "Беркута" отдал преступный приказ, приведший к смерти 3 активистов, а также к травмированию 107 человек.

В 2016 году Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, с тех пор он находится на свободе.

Это решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому один день в СИЗО засчитывается за 2 дня заключения. По нему срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.