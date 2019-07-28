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воскресенье, 28 июля 2019 18:29

В МВД назвали количество участников Крестного хода ПЦУ

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В МВД назвали количество участников Крестного хода ПЦУ
Первый крестный ход Православной церкви Украины в день Крещения Руси собрал около 15 тысяч человек. Фото: ПЦУ

Около 15 тыс. человек приняли участие в первой Крестной ходе Православной церкви Украины в день Крещения Руси.

Правопорядок во время проведения мероприятий обеспечивали около двух тысяч правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Для обеспечения общественного порядка во время Крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции. В частности, на службу заступали специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации", - говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что в целом во время мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси, которые проходили 27 и 28 июля, не было зафиксировано никаких нарушений общественного порядка или провокаций.

Православная церковь Украины провела свой первый Крестный ход ко Дню Крещения Киевской Руси. Он начался с литургии на территории Софии Киевской.

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Дата
28
июля

В Украине отмечают годовщину крещения Руси

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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