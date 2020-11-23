В Музее Революции достоинства снова проводят обыски

По словам Вятровича, обыски также являются попыткой пророссийских политиков изменить историю. Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

В Национальном музее Революции достоинства правоохранители снова проводят обыски.

Теперь проводят экспертизу строительства музея, сообщила пресс-служба музея в Facebook.

"У нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея". Не мемориала, который касается следствие, а музея, даже проектирование которого не начиналось.

Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минкульт удивлен обысками в Музее Революции достоинства

19 ноября в музее сообщили, что к ним с обыском пришли правоохранители. Обыски проводила Национальная полиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. В прокуратуре заявили о возможных служебных злоупотреблениях при использовании 100 млн грн бюджетных средств.