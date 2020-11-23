В Музее Революции достоинства снова проводят обыски

В Национальном музее Революции достоинства правоохранители снова проводят обыски.
Теперь проводят экспертизу строительства музея, сообщила пресс-служба музея в Facebook.
"У нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея". Не мемориала, который касается следствие, а музея, даже проектирование которого не начиналось.
Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", - говорится в сообщении.
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19 ноября в музее сообщили, что к ним с обыском пришли правоохранители. Обыски проводила Национальная полиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры.
В прокуратуре заявили о возможных служебных злоупотреблениях при использовании 100 млн грн бюджетных средств.
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