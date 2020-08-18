В МОН определили, кто обеспечит детсады средствами защиты

Обеспечение детей и работников детских садов средствами защиты не ляжет на родителей. Фото: pixabay.com

Обеспечение воспитанников и работников детских садов средствами защиты ляжет на учредителей дошкольных учреждений, а не на родителей.

Об этом сообщила госэксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Анна Грищенко во время всеукраинской конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать 2020-2021 учебный год", передает "Униан".

"Обеспечение садиков относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно учредители учреждений дошкольного образования должны обеспечивать эти заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в период карантина", - отметила Грищенко.

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