В МОН объяснили, как будут проходить ГИА, ВНО и вступительные экзамены

Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения проявлений коррупции. Фото: pixabay.com

С 14 марта школы в восьми областях Украины возобновят обучение. Речь идет о Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.

Каждое учебное заведение самостоятельно будет выбирать формат учебы, заявил министр образования Сергей Шкарлет, передает "ТСН". В то же время в МОН решили отменить ГИА, ВНО и вступительные экзамены для выпускников 11 классов.

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения проявлений коррупции. Механизм будет создан на подобии ВНО без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует ни в каких коррупционных схемах", - сказал он.

Шкарлет сообщил, что Верховная Рада должна утвердить такой законопроект уже в ближайшее время.

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О том, чтобы полностью остановить образовательный процесс не может быть и речи, добавил Шкарлет.

"Если перестанем учить детей, как говорил экс-премьер Британии Уинстон Черчилль, скоро придется строить тюрьмы", - отметил министр.

Россия в 4:00 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 25 февраля МОН рекомендовало приостановить учебный процесс и объявить двухнедельные каникулы.