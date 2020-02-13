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В мире за год рекордно выросло количество самых богатых людей

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В мире за год рекордно выросло количество самых богатых людей
Количество самых богатых людей мира растет. Фото: Финансы

Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.

Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн, свидетельствуют данные компании Wealth-X.

В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%.

Важной движущей силой глобального роста благосостояния стала "переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций".

В Северной Америке в прошлом году насчитывалось 1,05 млн VHNW (рост на 15,3%) с совокупным размером богатства в $10,3 млрд (повышение на 15,2%). В Азии их число составляло 723,79 тыс., в Европе - 678,37 тыс.

Среди стран лидерами по количеству очень богатых людей стали США (969,075 тыс.), которые с большим опережением обогнали Китай (259,83 тыс.). Далее следуют Япония, Германия и Франция.

В топ-10 городов 6 являются американскими, Азию и Европу представляют по 2 города. Нью-Йорк занял первое место (110,17 тыс., рост на 16,9% в прошлом году), на втором - Токио (73,845 тыс. рост на 10,3%), на третьем - Гонконг (64,855 тыс., рост на 10,5%). За ними идут Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас. Все десять городов продемонстрировали двухзначные темпы увеличения числа VHNW.

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Население в мире все больше разделяется на бедных, очень бедных, богатых и очень богатых. Вместе с тем, богатства мира сосредоточены в руках очень ограниченного количества людей, несмотря на то, что их количество возрастает.

Это первое проведенное Wealth-X исследование VHNW. Ранее компания публиковала отчеты о миллионерах, миллиардерах, а также сверхбогатых людях (ultra-high-net-worth, UHNW), состояние которых превышает $30 млн.

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