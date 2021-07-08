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четверг, 08 июля 2021 00:35

В мире снимают антиковидные ограничения. ВОЗ забеспокоилась

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В мире снимают антиковидные ограничения. ВОЗ забеспокоилась
В ВОЗ прокомментировали снятие ковидных ограничений. Фото: Reuters

Правительства стран в случаях полной отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, должны проявлять особую осторожность.

Власть в таких случаях должно быть "чрезвычайно осторожной", сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения, несмотря на рост заболеваемости Covid-19.

"Распространение вируса будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения", - предупредил он.

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В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания. Украина по количеству новых заражений находится на 69-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, должны быть сняты ограничения на собрание людей, должно быть отменено обязательное ношение масок.

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