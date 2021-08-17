В Минздраве сообщили, когда планируют вводить ограничения для невакцинированных украинцев

Рассказали об ограничениях для невакцинированных. Фото: Reuters

После того, как 50% украинцев вакцинируются, в Украине могут ввести ограничения для невакцинированных.

В Министерстве здравоохранения хотят привить не менее половины украинцев до конца 2021 года, сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Укринформу.

В большей степени намерены стимулировать к вакцинации лишь сотрудников критической инфраструктуры.

"По крайней мере мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы они люди пришли в пункты вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичных мероприятиям, или регулировать пользование общественными услугами", - отметил Кузин.

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Штамма коронавируса "Йота" в Украине пока не зафиксировано. Сейчас почти 27 - 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года.