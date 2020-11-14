В Минздраве сообщили, как избежать коллапса медицинской системы

В Минздраве рассказали, как избежать коллапса системы. Фото: Укринформ

Если сегодня не принять более серьезных противоэпидемических мероприятий по Covid-19, то на середину декабря в Украине может произойти "апокалипсис медсистемы".

"Моя задача - остановить распространение этой болезни. Потому что, обладая всей информацией, глядя и анализируя, как оно распространяется, я понимаю, что будет дальше. Я понимаю, что если мы сейчас этого не сделаем, не сделаем таких мероприятий, более серьезных, чем были, то мы можем получить на 10-15 декабря полный апокалипсис нашей медицинской системы, когда все кровати будут заполнены. И когда просто, человек, заболеет, или будет иметь, например, свою маму или папу больного в тяжелом состоянии, просто не будет места ", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он заявил, что не хочет увидеть такого в Украине, и не хочет "увидеть то, что было в Италии".

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Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.