В Минздраве рассказали, сколько доз вакцины пришлось утилизировать

Прогнозируемый показатель потерь для 2-6-дозных жидких вакцин составляет 10%. Фото: pixabay.com

С начала кампании вакцинации в Украине утилизировали 742 дозы Covid-вакцин.

Их разбили, испортили или повредили, сообщает Минздрав. Сюда же входят дозы, не подлежащие использованию. В министерстве не смогли ответить, сколько средств потеряли из-за неиспользования этих препаратов, ведь "информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной", передает "Радио Свобода".

Распределение по производителям:

- Coronavac от Sinovac Biotech - 11 доз, из них Сумская область потеряла шесть доз, Хмельницкая - четыре, а Николаевская область - одну.

- Comirnaty от компании Pfizer - 12 доз, все потеряли в Киеве.

- AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, 10 в Житомирской области и одна в Днепропетровской.

- Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 дозы, из которых Ивано-Франковская область испортила 533 дозы. Это произошло из-за того, что во флаконах с препаратом нет градуировки. Медики не использовали последнюю дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других.

Прогнозируемый показатель потерь для двух- и шестидозных жидких вакцин составляет 10%, для 10-20-дозных - до 25%.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2266 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 211 683 человека.