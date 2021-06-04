В Минздраве рассказали, сколько доз вакцины пришлось утилизировать

С начала кампании вакцинации в Украине утилизировали 742 дозы Covid-вакцин.
Их разбили, испортили или повредили, сообщает Минздрав. Сюда же входят дозы, не подлежащие использованию. В министерстве не смогли ответить, сколько средств потеряли из-за неиспользования этих препаратов, ведь "информация о стоимости и сумме потраченных средств на приобретение вакцины является конфиденциальной", передает "Радио Свобода".
Распределение по производителям:
- Coronavac от Sinovac Biotech - 11 доз, из них Сумская область потеряла шесть доз, Хмельницкая - четыре, а Николаевская область - одну.
- Comirnaty от компании Pfizer - 12 доз, все потеряли в Киеве.
- AstraZeneca - 65 доз, из них 40 доз в Запорожской области, 11 в Ивано-Франковской, 10 в Житомирской области и одна в Днепропетровской.
- Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 654 дозы, из которых Ивано-Франковская область испортила 533 дозы. Это произошло из-за того, что во флаконах с препаратом нет градуировки. Медики не использовали последнюю дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других.
Прогнозируемый показатель потерь для двух- и шестидозных жидких вакцин составляет 10%, для 10-20-дозных - до 25%.
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За последние сутки в Украине обнаружили 2266 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 211 683 человека.
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