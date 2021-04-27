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вторник, 27 апреля 2021 04:29

В Минздраве рассказали, сколько денег выделили на кислородные концентраторы

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В Минздраве рассказали, сколько денег выделили на кислородные концентраторы
На кислородные концентраторы выделили 700 тыс грн. Фото: city-adm.lviv.ua

Министерство здравоохранения выделило 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.

"Мы выделили 693 миллиона гривен. Сейчас покупаются кислородные концентраторы именно для первичного уровня - как обменный фонд. Для того, чтобы могли выдавать эти концентраторы, которые будут затем и после ковида использоваться", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

Кроме того, он прокомментировал выступление волонтера Леси Литвиновой, которая заявила, что за последний месяц фонд "Свои" выдал более тысячи кислородных концентраторов пациентам с Covid-19. По ее словам, многих из них выписали из больниц с низким уровнем сатурации, и они нуждались в кислородной поддержке.

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"Если говорят, что человека выписали с сатурацией на уровне 65, то я хочу конкретный случай, потому что это по сути обвинения в адрес врачей. Нельзя выписать человека из больницы с сатурацией 65. Просто нельзя", - подчеркнул Степанов.

В Одессе 82-летняя женщина с низкой сатурацией умерла в день выписки из больницы.

Бабушку выписали из стационара. Ее сатурация тут же упала до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором, бабушка умерла.

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