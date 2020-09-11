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пятница, 11 сентября 2020 23:14

В Минздраве показали статистику смертности от Covid-19

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В Минздраве показали статистику смертности от Covid-19
93% умерших от коронавируса - люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями. Фото: REUTERS

В Украине количество летальных случаев среди больных Covid-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей. По состоянию на 11 сентября в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3076 человек.

"Показатель смертности - 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,1%. Среди умерших преобладали мужчины - 1660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92, 0%)", - сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

Показатель летальности, который превышает средний по Украине, зарегистрирован в: Кировоградской области - (5,4%), Закарпатской области - (3,3%), Львовской области - (2,8%), Черновицкой области - (2,6% ), Херсонской области - (2,4%), Николаевской области - (2,4%), Полтавской области - (2,3%), Ивано-Франковской области - (2,3%) Днепропетровской области - (2,3 %).

80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и другие.

В 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение, и тому подобное.

"93% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями", - добавили в ведомстве.

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От коронавируса в Украине умерли 104 медики из 22 областей.

"Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях. Среди умерших медиков преобладали женщины - 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%) ", - отметили в Минздраве.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 3 тыс. 144 новых случая Covid-19. Это - рекорд за суточным приростом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 сентября, тогда заболели 2 тыс. 836 человек. В столице вчера коронавирус обнаружили у 404 киевлян, 7 больных умерли.

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