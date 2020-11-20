В Минздраве подсчитали необходимое количество вакцин для населения

Сообщили сколько вакцин понадобится Украине. Фото: Reuters

В Украину нужно завезти как минимум 15 млн. доз вакцин от коронавируса.

"Страна работает со всеми потенциальными производителями вакцин и подписывает уже договоры на поставку вакцин и для других групп населения, кроме тех, которые будут определены как приоритетные. Мы говорим о том, чтобы нам в страну завезти как минимум 15 млн доз вакцины, для того чтобы охватить всех прививкой", в эфире программы "Право на власть" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Но теперь вопрос — 15 млн доз вакцины сразу завезти, хранить, развести и провакцинировать — это достаточно сложный процесс. Поэтому и планируется прививочная сессия. Прививочная сессия будет рассчитываться именно от приоритетных групп людей и мы просчитываем сейчас, как, в каких кабинетах прививки будет проведена вакцинация", сообщил он

"Частные медицинские структуры также должны быть приложены к этому процессу. Должно работать все медицинское сообщество, чтобы как можно более в короткий срок охватить как можно больше людей, чтобы как можно скорее разорвать цепь передачи этой инфекции", — подчеркнул Ляшко.

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Напомним, ранее в МОЗ сообщили, что медики будут в числе первых, кто получит вакцину от коронавируса.