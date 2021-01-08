В Минздраве ответили на важные вопросы по поводу "зимнего локдауна"

Степанов рассказал о локдауне в Украине. Фото: Украинская правда

Локдаун, или "карантин зимних каникул" (8-24 января) ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников.

Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом, в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Відсьогодні в Україні діє посилений карантин. Відповім на поширені запитання щодо цього👇 ❓У чому доцільність посилення... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 8 января 2021 г.

"Поэтому усиленный карантин – это, в частности, способ предотвратить перегрузку медицинской системы", – отметил министр.

Сейчас ⅓ всех госпитализированных с диагнозом Covid-19 – это пациенты в тяжелом состоянии.

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Напомним, в Украине с 8 января начался жесткий карантин, который будет действовать до 24 января включительно.