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пятница, 11 сентября 2020 13:15

В Минздраве обновили список стран зеленой и красной зон

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В Минздраве обновили список стран зеленой и красной зон
Из ближайших соседей Украины в зеленый список вернулась Румыния. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией, определяющий необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращения из-за рубежа.

Из ближайших соседей Украины в зеленый список вернулась Румыния. Теперь красная среди них только Молдова, сообщает пресс-служба Минздрава.

Курортные страны, позволяющие въезд украинцам и оставшиеся в зеленой зоне: Албания, Словения, Египет, Турция и Болгария. В красной зоне остались Черногория с Хорватией. Полный перечень государств красной и зеленой зон доступен по ссылке.

Интерактивная карта МИД позволяет проверить условия въезда в страны, впускающие украинцев.

Украина включает в красный список государства, где количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Все прибывшие в Украину из красной зоны обязаны либо пойти на 14 дней в изоляцию, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

26 августа Кабинет министров с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно запретил въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства в связи с пандемией коронавируса.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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