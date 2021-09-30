В Минздраве обнародовали статистику вакцинации учителей

Одну дозу вакцины от Covid-19 получили почти 78% учителей. Фото: www.vin.gov.ua

В Украине одну дозу вакцины против Covid-19 получили уже почти 78% учителей.

"Вакцинация среди педагогов продолжается! У нас на сегодня еще более положительная динамика прививок... по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 уже получили почти 78% учителей", - написал министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

Министр отметил, что высокий уровень вакцинации работников учреждений общего среднего образования (полный цикл) в Луганской области – 67,9%, в Киеве – 62,6%, Полтавской – 61,8%, Черкасской – 60,8%, Житомирской – 58,6%, Харьковской областях – 58,3%.

Больше всего непривитых работников учреждений общего среднего образования – во Львовской (44,3%), Херсонской (39%) и Ивано-Франковской областях (31,4%).

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Министерство здравоохранения утвердило приказ об обязательной вакцинации от коронавируса. Его в ближайшее время должны зарегистрировать в Минюсте. После этого указ вступит в силу.