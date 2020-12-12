В Минздраве объяснили причины введения локдауна в январе

Объяснили, почему локдаун вводят после праздников. Фото: Украинская правда

"Праздничный локдаун" запланировали провести с 8 по 24 января том, чтобы избежать не только роста инфицирования коронавирусом, но и вспышки сезонных недугов среди украинцев.

"Для нас было важно провести такой плановый жесткий карантин до конца января. Потому что в конце января и в начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это такое же респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как Covid-19. Это дополнительная серьезная нагрузка на нашу медицину", - в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что от "карантина выходного дня", который ввел Кабмин осенью по инициативе профильного министерства не получили тех результатов, на которые ожидали.

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Напомним, если количество новых инфицированных коронавирусом, а также число смертей от Covid-19 будет стремительно расти, правительство своим постановлением объявит локдаун раньше 8 января.