В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

Обновили список регионов с наихудшей эпидситуацией. Фото: Reuters

По состоянию на 3 января ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве.

Худшая ситуация наблюдается в столице, а также в Запорожской, Киевской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения фиксируют в Запорожской области - 464,3, в Николаевской области - 495,5 и в городе Киеве - 423,9.

Самый низкий показатель заболеваемости наблюдается в Кировоградской области области - 84,1 и в Закарпатской области - 110,7.

За последние сутки в Украине обнаружили 4576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172. Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1074093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 854 летальных. 123 пациентов умерли за последние сутки.