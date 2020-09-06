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воскресенье, 06 сентября 2020 15:25

В Минюсте анонсировали продажу Львовской исправительной колонии №48

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В Минюсте анонсировали продажу Львовской исправительной колонии №48
Колония может быть интересна как жилым так и промышленным застройщикам - Малюська. Фото: wz.lviv.ua

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48.

Данная колония имеет более 40 зданий общей площадью более 42 тыс квадратных метров, а в целом занимает 10 гектаров. Об этом министр рассказал на своей странице в Facebook.

"К зданий подключены все инженерные сети: електренергия, канализация и водоотвод. Колония может быть интересна как жилым так и промышленным застройщикам", - отметил Малюська.

По его словам, учреждение будет стоить "дорого" и призвал всех заинтересованных лиц обращаться в Минюст с вопросами.

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Министр добавил, что последний осужденный был вывезен из колонии №48 еще в 2018 году.

В украинских тюрьмах работников обяжут носить видеорегистраторы. Такую инициативу внес Офис генпрокурора для повышения защиты пострадавших от пыток в местах несвободы. Теперь работники не смогут применять меры принуждения в отношении заключенных. Сейчас персонала предоставлено лишь право использовать дополнительные технические средства.

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